WindTre GO 50 Flash Plus LE: i dettagli della nuova offerta winback da 8,99 Euro al mese

Dopo avere visto tutte le offerte di portabilità WindTre di luglio 2021, anche nel mese di agosto l’operatore italiano ha iniziato a proporre nuovi piani tariffari. Negli ultimi giorni in particolare sembrerebbe essere iniziata la campagna SMS per l’offerta winback WindTre GO 50 Flash Plus Limited Edition: vediamo cosa offre nel dettaglio.

Come riportato da MondoMobileWeb, l’offerta in questione viene proposta solamente ad alcuni ex clienti selezionati con il seguente SMS: “L’estate è qui! 50 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 12/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-50-flash-plus/”.

Alla sua ricezione, l’utente interessato potrà dunque ottenere minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 200 SMS verso i numeri nazionali e 50 Giga di Internet in 4G a 8,99 Euro al mese, senza alcun costo di attivazione o di acquisto della scheda SIM. Nel pacchetto sono inoltre inclusi 5 Giga mensili di traffico dati in Roaming UE e nel Regno Unito.

L’offerta prevede l’addebito mensile del rinnovo su credito residuo con anticipazione del traffico mobile per 1 giorno a 0,99 Euro in caso di insufficienza del credito, seguita dall’ulteriore anticipazione di rete mobile per 4 giorni a 1,99 Euro sempre in caso di mancanza di credito nella SIM. In caso di esaurimento degli SMS, invece, ogni messaggio successivo vedrà un sovrapprezzo di 29 centesimi di euro; in caso di consumo di tutti i 50 Giga di traffico dati, successivamente sarà necessario pagare 0,99 Euro per 1 Giga ogni giorno. Infine, si ricorda che WindTre GO 50 Flash Plus Limited Edition ha una validità prevista solamente fino al 12 agosto 2021, stando al succitato messaggio.

