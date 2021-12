WindTre GO Digital: nuove offerte portabilità a partire da 7,99 Euro al mese

Oltre alle nuove offerte MIA per già clienti, WindTre si slancia verso il Natale cercando di convincere gli utenti di altri operatori a effettuare la portabilità. Come? Con le inedite offerte GO Digital attivabili online e anche presso i negozi ufficiali. I prezzi partono da 7,99 Euro al mese, ma vediamo cosa viene offerto nel dettaglio.

Come ripreso da MondoMobileWeb, WindTre ha pensato di aggiornare il suo portfolio di pacchetti con nuove promozioni GO Digital contro operatori specifici. Si parte da GO 50 Star Digital, bundle che include ogni mese minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero telefonico fisso e mobile nazionale, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico Internet al costo di 7,99 euro al mese. L’addebito verrà effettuato direttamente su credito residuo.

Segue quindi GO 101 Star Digital Easy Pay che, come da nome, prevede il pagamento solamente automatico con carta di credito. In questo caso, il bundle prevede minuti illimitati, 200 SMS e 101 Giga di Internet, sempre a 7,99 Euro al mese. Altrimenti, GO 150 Flash+ Digital Easy Pay porta la medesima offerta a 150 Giga per un prezzo mensile pari a 8,99 Euro.

Infine, troverete anche GO 100 Special Digital sempre con minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 Giga a 9,99 euro al mese, ma con addebito su credito residuo. I costi di attivazione possono variare da 4,99 Euro per le offerte su credito residuo, a 49,99 Euro rateizzabili nel caso delle offerte Easy Pay. Queste quattro promozioni saranno disponibili in caso di portabilità dalla maggior parte degli operatori virtuali disponibili in Italia, con l’eccezione di Kena, Lycamobile e Nova.

Per questi tre sarà necessario optare per piani leggermente diversi: GO 50 Special Digital è lo stesso pacchetto di GO 50 Star Digital, ma con tariffa mensile di 9,99 Euro. GO 100 Special Easy Pay, invece è come GO 101 Star Digital Easy Pay, eccetto per la presenza di 100 Giga anziché 101 e il costo pari a 9,99 Euro. L’ultima alternativa è GO 100 Max Digital, identica a GO 100 Special Easy Pay ma con costo pari a 11,99 Euro al mese poiché l’addebito avverrà su credito residuo.

Queste offerte vedranno il costo della SIM di 10 Euro e attivazione pari a 6,99 Euro una tantum, eccetto per GO 100 Special Easy Pay che richiederà il pagamento di 6,99 Euro più 24 rate da 1,80 Euro scalate mensilmente; in caso di recesso anticipato, la parte restante verrà addebitata sempre a rate o in unica soluzione.

In conclusione, ricordiamo che sono in arrivo anche rimodulazioni WindTre dal 20 gennaio 2022.