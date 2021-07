WindTre GO Unlimited Fire+: minuti illimitati, SMS e Giga illimitati a 6,99 Euro al mese

Se l’offerta Go 101 Star+ Easy Pay LE di WindTre è l’iniziativa dell’estate per clienti attualmente legati ad altri operatori virtuali, l’offerta GO Unlimited Fire+ potenzialmente è l’idea perfetta per tutti i nuovi clienti che vogliono avere una SIM WindTre. Se si attiva contestualmente la rete fissa, inoltre, c’è un bonus per la rete mobile.

Lanciata a metà aprile 2021, GO Unlimited Fire+ ora gode di questa Special Promo legata alla rete fissa WindTre, valida fino al 31 luglio 2021. L’offerta in sé propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero mobile e 50 Giga di traffico in rete 4G+ a 6,99 Euro al mese, senza alcun costo di attivazione.

La promozione, però, permette di ottenere Giga illimitati nel caso in cui si decida di attivare contestualmente l’offerta WINDTRE Super Fibra per la propria rete fissa, la quale include anche il modem Wi-Fi 6, che costerà 22,99 Euro al mese. Considerato anche il costo dell’offerta mobile, allora, si parla di un totale di 29,98 Euro al mese; se, però, si deciderà in futuro di disattivare l’offerta GO Unlimited Fire+ e passare a un altro operatore, allora la fibra di WindTre passerà a 31,99 Euro al mese in automatico.

In altre parole, si tratta di un abbinamento esclusivo fino a fine mese che permetterà di ottenere il massimo sia su rete mobile che rete fissa. Tra l’altro, ricordiamo che WindTre regala 12 mesi di Amazon Prime proprio con l’attivazione del pacchetto in questione.

WindTre, intanto, si sta preparando alle rimodulazioni su rete fissa di agosto 2021, le quali porteranno rincari quantificati tra i 2 e i 4 Euro al mese.