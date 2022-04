WindTre ed Iliad vicine all'accordo per il 5G: coinvolto il 25% della popolazione italiana

A quanto pare l’accordo tra Iliad e WindTre per il 5G si avvicina sempre più. I colleghi di CorriereComunicazioni hanno avuto modo di accedere ad una lettera inviata ad Unindustria in cui vengono diffusi tutti i dettagli sul perimetro della partnership riguardante il 5G.

Secondo quanto raccolto da CorCom, il progetto prevede il co-investimento da parte di WindTre ed Iliad nelle aree meno densamente popolate ed a bassa redditività per estendere la copertura del 5G. Questo avverrà tramite una joint venture paritaria al 50% che dovrebbe essere costituita da WindTre per poi essere ceduta per il 50% ad Iliad a partire dal 30 Giugno 2022.

Per quanto riguarda la copertura, la nuova compagnia opererà nelle aree periferiche, e si stima un coinvolgimento del 25% della popolazione italiana, secondo la cartina che trovate in calce. Oltre alla condivisione delle infrastrutture e Ran, l’accordo prevederebbe anche il diritto di utilizzare gli spazi ed infrastrutture passive messe a disposizione sui siti di Cellnex.

Infine, a livello di occupazione, nella lettera viene spiegato che “continueranno a trovare applicazione tutti gli istituti normativi ed economici previsti dagli accordi attualmente vigenti in WindTre fino alla loro naturale scadenza”.

Non è chiaro quando dovrebbero iniziare i lavori, però. Vi terremo aggiornati.