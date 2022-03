WindTre lancia due ottime offerte mobili da 6,99 Euro al mese in alcune regioni italiane

In seguito al lancio in Italia della nuova SIM Green firmata WindTre, quest’ultimo operatore telefonico ha deciso di proporre in regioni selezionate due nuove offerte di portabilità: Go 50 Fire e Go 101 Fire Easy Pay da 6,99 euro al mese. Entrambe sono disponibili da oggi, 8 marzo 2022, e hanno pacchetti dati alquanto interessanti.

Stando a quanto ripreso da MondoMobileWeb, entrambe le promozioni citati saranno disponibili nei punti vendita aderenti nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. L’attivazione, invece, potrà essere effettuata da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri brand virtuali, eccetto per Kena, ho., Lycamobile e Very Mobile.

Scendendo nel dettaglio delle due offerte mobili, Go 50 Fire include minuti di chiamate illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 Giga di Internet in 4G a 6,99 Euro al mese con attivazione a 4,99 Euro e SIM a costo zero; Go 101 Fire Easy Pay ha la stessa quantità di minuti e SMS, ma comprende ben 101 Giga di Internet in 4G sempre a 6,99 Euro al mese, con la differenza chiave che l’addebito deve essere effettuato su carta di credito o conto corrente e l’attivazione costa 4,99 Euro con vincolo di permanenza di 24 mesi.

Riteniamo importante notare che le due promozioni saranno disponibili anche in altre regioni, ma a un prezzo maggiorato pari a 7,99 Euro al mese.

Proprio nelle ore precedenti abbiamo anche visto una iniziativa analoga da parte del secondo brand Very Mobile, il quale ha lanciato una offerta bomba da 4,99 Euro al mese nelle stesse regioni.