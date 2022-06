WindTre lancia Di Più Full Summer Edition e Young 5G, partono da 9,99 Euro al mese

Parallelamente all’annuncio dell'aumento del costo della rete fissa a settembre 2022, WindTre ha deciso di aggiornare il suo portfolio di offerte mobili per l’estate 2022 includendo nuovi pacchetti dati competitivi disponibili da ieri, 20 giugno 2022, e fino al 24 luglio 2022. Scopriamo assieme questi bundle nel dettaglio.

Come ripreso da MondoMobileWeb, la promo estiva più interessante riguarda Di Più Full 5G Summer Edition, piano da 14,99 Euro al mese con 200 SMS verso tutti, chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale e 75 Giga in 5G con addebito su credito residuo; altrimenti, in caso di addebito su carta di credito o conto corrente tramite Easy Pay otterrete altri 75 Giga di rete mobile anche in 5G come bonus, assieme a 50 minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere. Nel caso di Easy Pay, tuttavia, l’attivazione sarà pari a 49,99 Euro in unica soluzione o 6,99 Euro con vincolo di permanenza per 24 mesi.

Per i clienti Under 30, invece, WindTre lancia le offerte Young 5G e Young 5G+: la prima viene proposta con minuti illimitati di chiamate, 200 SMS e 50 Giga a 9,99 Euro al mese con addebito su credito residuo, oppure con SMS illimitati e 100 Giga – sempre in 5G – in caso di addebito tramite Easy Pay. Il secondo bundle, invece, ha minuti illimitati, 200 messaggi e 100 Giga in 5G a 12,99 Euro al mese con addebito sul credito, oppure messaggi illimitati e 200 Giga se l’addebito viene effettuato tramite Easy Pay. La disponibilità di tutti questi pacchetti dura fino al 30 giugno prossimo.

Per il resto, nelle nostre pagine abbiamo già elencato le offerte WindTre di giugno 2022 per la portabilità.