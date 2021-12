WindTre lancia nuove offerte MIA per già clienti: si parte da 5,99 Euro al mese

Mentre restano disponibili le promo Christmas Edition di WindTre, il medesimo operatore telefonico pensa anche a chi è già un suo fedele cliente lanciando una nuova serie di offerte MIA per ottenere un pacchetto dati migliore, anche con Giga illimitati, a prezzi che possono partire da solo 5,99 Euro al mese.

Come ripreso da MondoMobileWeb, il portfolio della gamma MIA è stato modificato giusto nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, per proporre a una serie di clienti selezionati offerte personalizzate fino al 6 gennaio 2022. Come specificato in precedenza, si parte dai 5,99 Euro al mese di bundle come MIA 40 Easy Pay e MIA 70 Easy Pay, le quali propongono minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS e, rispettivamente, 40 e 70 Giga di traffico mobile. Il prezzo però può variare e arrivare a massimo di 10,99 Euro o 12,99 Euro al mese.

I più fortunati potranno invece accedere a promozioni come MIA 150 Easy Pay, sempre con i detti minuti e SMS ma con 150 Giga mensili, a una tariffa che va dai 7,99 Euro ai 12,99 Euro al mese. Altri utenti ancora verranno invitati ad attivare MIA Unlimited Easy Pay con Giga illimitati e prezzo che parte da 9,99 Euro e arriva a 25,99 Euro al mese, oppure MIA +Unlimited Easy Pay con tutto illimitato a 16,99 Euro al mese.

Avrete notato che WindTre rende le offerte disponibili solo in formato Easy Pay, ovverosia con pagamento automatico da carta di credito, conto corrente o alcune carte Conto abilitate. Questo metodo, però, prevede anche un nuovo meccanismo per pagare i costi di attivazione: completando la sottoscrizione all’offerta MIA di interesse, il cliente potrà decidere se pagare i 30 Euro di attivazione una tantum o rateizzare la tariffa in 24 rate da 1,25 Euro, che così vincolano però l’utente a mantenere attiva l’offerta per 24 mesi. In caso di recesso anticipato, allora WindTre addebiterà la quota restante.

In conclusione, ricordiamo che ci sono rimodulazioni in arrivo dal 20 gennaio 2022.