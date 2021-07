WindTre lancia l'offerta dell'estate: Go 101 Star+ Easy Pay LE a 7,99 Euro al mese

Dopo il lancio dell’offerta GO 100 Star Plus nel mese di giugno, WindTre torna di nuovo all’attacco con l’offerta operator attack Go 101 Star+ Easy Pay LE, proposta a tutti gli utenti che provengono da operatori telefonici virtuali selezionati alla cifra di 7,99 Euro al mese. Vediamo cosa offre nel dettaglio e chi può accedervi.

Come riportato da MondoMobileWeb, Go 101 Star+ Easy Pay LE ha un bundle che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 200 SMS verso qualsiasi numero telefonico nazionale e 101 Giga di traffico internet fino a 4G+ alla suddetta cifra mensile, addebitabile direttamente su conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate al servizio Easy Pay.

Questa offerta è disponibile per chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri ancora, eccetto per ho. Mobile, LycaMobile, Kena Mobile, Very Mobile e Spusu. Attenzione però a un importantissimo dettaglio: i costi di attivazione normalmente sono pari a 49,99 Euro, ma potete evitare di effettuare il pagamento di tale quota a patto che l’offerta resti attiva per la durata contrattuale di 24 mesi. Infine, altro dettaglio che potrebbe interessare riguarda il traffico Internet al momento del rinnovo mensile: nel caso di mancanza di credito nella SIM sufficiente per effettuarlo, allora WindTre anticiperà un giorno di traffico per 0,99 Euro.

Ricordiamo, sempre a proposito di WindTre, che è stata lanciata la promozione “Unlimited Giga” che offre giga illimitati a 8,99 Euro al mese per tre mesi.