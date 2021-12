WindTre lancia nuova offerta per ex clienti: anche Giga illimitati a 6,99 Euro al mese

Il mese di dicembre si sta rivelando veramente ricco di offerte mobili convenienti, attivabili con nuovi numeri o portabilità da altri operatori. Un esempio sono le ultime offerte Go Digital annunciate da WindTre, ma anche la recente offerta winback GO 100 Fire+ FMC attivabile dopo avere ricevuto l’SMS dedicato. Cosa propone nel pacchetto dati?

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’operatore italiano ha deciso di avviare una nuova campagna SMS dedicata a ex clienti selezionati con l’intento di riportarli nella community WindTre. I messaggi ricevuti dagli utenti interessati saranno simili al seguente: “È arrivato il Natale! Per te 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 6.99/mese sulla rete TOP QUALITY WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS fino al 24/12. Per ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy windtre.it/go100fpfmc”.

Dal testo si possono intuire già i dettagli chiave di GO 100 Fire+ FMC: ogni mese vengono proposti minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS e 100 Giga di traffico Internet (di cui 6,6 Giga al mese in Roaming UE) a 6,99 Euro. Tuttavia, se il cliente in questione dovesse attivare anche un piano di rete fissa, o dovesse averne uno già attivo con lo stesso fornitore, allora i Giga diventeranno illimitati. Attenzione, però, perché alla disattivazione della rete fissa si perderà anche il vantaggio ottenuto per la navigazione mobile. In qualsiasi caso, il costo di attivazione e della scheda SIM sarà pari a 0 Euro.

Riteniamo doveroso ricordare, in conclusione, che ci sono rimodulazioni tariffarie in arrivo dal 20 gennaio 2022 per alcuni clienti selezionati.