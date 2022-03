WindTre lancia offerta Di Più Full con 50 Giga in 5G a 7,99 Euro al mese: come attivarla

Oltre alle offerte di portabilità WindTre di marzo 2022, l’operatore telefonico italiano ha deciso di mantenere attive anche le promozioni aggiornate della serie Di Più: l’ultima versione inserita consente di ottenere anche 50 Giga in 5G a soltanto 7,99 Euro al mese. Ma come si può attivare?

Come riportato da MondoMobileWeb, a partire dal 22 marzo 2022 e fino al 6 aprile 2022 WindTre ha deciso di rilanciare a una serie di clienti selezionati la possibilità di acquistare una SIM Di Più Full 5G con un prezzo scontato, pari appunto a 7,99 Euro al mese. Gli utenti WindTre interessati riceveranno quindi un SMS o una notifica su app WindTre che invita loro a recarsi presso punti vendita per richiedere l’attivazione.

L’offerta Di Più Full 5G x Te Special include minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia, 50 minuti verso certe località estere, 200 SMS verso chiunque e 50 Giga anche in 5G a prezzi che partono da 7,99 Euro al mese e arrivano fino a 9,99 Euro al mese, quando il prezzo standard è di 14,99 Euro. L’attivazione richiederà poi il pagamento di una quota una tantum da 6,99 Euro, più 10 Euro per la SIM nuova.

Restando nel mondo WindTre, ricordiamo che sono state aggiornate anche le offerte MIA Unlimited con tutto illimitato.