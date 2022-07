WindTre lancia offerta winback Go 100 Top+: 100 Giga a 5,99 euro al mese

WindTre torna alla carica con una nuova offerta winback dedicata agli ex clienti, ovvero Go 100 Top+ da 5,99 Euro al mese: scopriamo il pacchetto dati nel dettaglio, proposto come da tradizione dell’operatore telefonico italiano tramite SMS a un numero limitato di consumatori per riconquistarli.

Come ripreso dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, WindTre ha avviato in queste ore una campagna promozionale tramite SMS con testi simili al seguente: “OFFERTA SUMMER! Torna in WINDTRE con 100 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a soli 5,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 14/07. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100toplus”.

Dalla descrizione comprendiamo che Go 100 Top+ è un pacchetto dati caratterizzato da 200 SMS e minuti illimitati verso qualsiasi numero di telefono in Italia, ma anche 100 Giga di Internet con navigazione esclusivamente su rete 4G, il tutto a 5,99 Euro al mese con attivazione e SIM a costo zero. Rammentiamo che la data indicata nel messaggio è indicativa e varia a seconda del periodo di invio del testo stesso.

Il cliente interessato dovrà quindi acquistare una nuova SIM ricaricabile WindTre e richiedere la portabilità dall’operatore di appartenenza.

In tutto ciò, WindTre ha avviato una discussione con l’AGCOM in merito alle rimodulazioni automatiche in base all’inflazione.