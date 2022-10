WindTre lancia promo speciale Halloween per alcuni clienti: 90 Giga a 9,99 euro una tantum

In attesa della rimodulazione WindTre di fine ottobre 2022, per celebrare Halloween 2022 WindTre propone ad alcuni clienti 90 Giga di Internet a un prezzo speciale da pagare una tantum, come bonus da aggiungere alla propria offerta telefonica: analizziamo nel dettaglio questa iniziativa particolare.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, alcuni clienti WindTre potrebbero ricevere un SMS simile al seguente in questi giorni: “Nuovo messaggio: ti confermiamo che hai 90 Giga a SOLI 9,99 euro da goderti in 90 giorni per festeggiare Halloween! Attivali subito rispondendo 90SI entro il 1/11. Disattivazione automatica al termine del periodo di validità”.

In altri termini, l’offerta 90 GIGA xTe Special viene proposta con messaggio promozionale a 9,99 euro una tantum per ottenere 90 Giga di Internet in 4G da utilizzare entro 90 giorni dall’attivazione. Una volta esaurito il traffico dati extra o trascorso tale periodo di tempo, la promozione verrà disattivata automaticamente e non ci sarà alcun rinnovo. Questa promozione avrà la priorità rispetto ai Giga del proprio piano tariffario, ergo i 90 Giga verranno consumati prioritariamente rispetto alla quantità di Internet inclusa nel bundle dati della propria SIM.

Per attivarla, come si legge nell’SMS promozionale, è sufficiente scrivere “90SI” in risposta al testo ricevuto entro il 1° novembre 2022.

