WindTre miglior operatore internet di Ottobre insieme a Fastweb: velocità media di 100Mb/s

L’osservatorio statistico Speed Test di Komparatore.it ha pubblicato i dati relativi ad Ottobre, nel corso del quale sono stati completati 39.365 speed test che hanno confermato WindTre e Fastweb alle prime due posizioni della classifica.

WindTre ha infatti ottenuto una velocità media di download di 109,55 Mbps, mentre in upload si è fermato a 45,66 Mbps, il tutto a fronte di ping di 42.29ms.

Fastweb conferma il secondo posto con una velocità media di download di 105,47 Mbps, e di upload di 50,81 Mbps, con una latenza di 41,52ms.

Distanziata Vodafone, al terzo posto con 84,12 Mbps in download d 42,27 Mbps in upload, ma cresce anche il ping, a 53,29 ms.

Chiude il quartetto TIM, con 74,64 Mbps in download, 25,33 Mbps in upload e 45,31 ms di ping.

Nel commento si legge che “dai dati si evincono buone performance di tutti gli operatori con velocità medie (sia in download che in upload) che consentono la fruizione di contenuti streaming (musica, video ed internet TV) nonché la fruizione di servizi internet (siti web, social media etc..)”, ma sono stati evidenziati anche “segnali di consolidamento della leadership in termini di velocità e performance della connessione si rilevano dagli operatore WindTRE e Fastweb che si confermano stabilmente sopra i 100 Mbit/s per velocità media di download con il primo che sfiora i 110Mbit/s".

Per WindTre si tratta di un ottimo riconoscimenti dopo che l’ITQF lo aveva eletto miglior operatore ADSL.