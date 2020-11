WindTre modifica l'offerta per il Bonus da 500 Euro: ecco le novità

A qualche settimana dall'annuncio dell'offerta WindTre per il bonus da 500 Euro messo sul piatto dal Governo Italiano e già ampiamente disponibile, l'operatore telefonico ha svelato delle piccole ma significative modifiche alla promozione.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, WindTre ha sospeso l'offerta che consentiva di acquistare dal 1 Dicembre 2020 il Lenovo Tab M10 FHD Plus in contemporanea con la sottoscrizione dell'abbonamento in fibra ottica.

Al suo posto, dal 15 Dicembre 2020, sarà disponibile il Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0011SE da 10,1 pollici, che si aggiungerà al Galaxy Tab S6 Lite LTE.

Coloro che sceglieranno il tablet di Lenovo non dovranno pagare alcun sovrapprezzo, in quanto è inserito in listino a 300 Euro. Contrariamente, per il Galaxy Tab S6 Lite LTE, dovranno pagare 159,90 Euro, dal momento che ha un valore di 459,90 Euro.

L'attivazione potrà essere effettuata da coloro che hanno un ISEE familiare annuo inferiore ai 20mila Euro, su un nuovo contratto. WindTre propone l'offerta Super Fibra che sfrutta le reti FTTH, FTTC ed FTTC NGA al prezzo di 28,98 Euro al mese, che diventano 12,31 Euro al mese per il primo anno. Per la fibra FTTH nelle aree bianche, che ha un prezzo di 29,98 Euro al mese, per il primo anno il prezzo da pagare è di 13,31 Euro al mese. In quest'ultimo caso è previsto un contributo di attivazione una tantum di 99 Euro.