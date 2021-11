WindTre multata per oltre 1 milione di Euro da AGCOM per scarsa trasparenza

Se da una parte WindTre regala Giga illimitati per il weekend, dall’altra il medesimo operatore si trova sanzionato per oltre 1 milione di Euro dall’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Una multa salatissima dovuta da condotte scorrette verso i clienti, anche quelli ex 3.

La sentenza in questione specifica che l’azienda avrebbe “attuato diverse variazioni delle condizioni giuridiche ed economiche di offerte di telefonia mobile prepagata” in maniera scorretta nei confronti dei suoi clienti. Le motivazioni esatte vanno ritrovate in tre modifiche contrattuali:

In caso di esaurimento del credito residuo, WindTre ha abilitato agli ex clienti 3 l’anticipo del traffico , ovverosia la pratica per cui il sistema non sospende l’offerta attiva ma la rende disponibile per un numero massimo di 3 giorni consecutivi, previo però pagamento di 0,99 Euro per il primo giorno e 0,99 Euro per i due successivi. Questa pratica era già nota ai clienti di Wind e poi WindTre;

Con il passaggio a WindTre, gli ex clienti Tre con piani All-In o Play hanno disattivato tali offerte per sostituirla automaticamente con Basic New da 4 Euro al mese, offerta completamente diversa dalle due dette. In questo modo, l'operatore telefonico non ha consentito ai consumatori ex 3 la scelta libera e consapevole di un piano tariffario sostitutivo;

La rimodulazione "per ragioni economiche" dell'offerta Super 70, avvenuta in realtà per motivi non corrispondenti all'analisi svolta dall'AGCOM. WindTre avrebbe in realtà cambiato offerta telefonica ai clienti interessati, senza riportare modifiche contrattuali ma aumentando direttamente Giga e costo mensile. Inoltre, WindTre non avrebbe pubblicato sul sito l'informativa dedicata alla rimodulazione stessa, manifestando scarsa trasparenza.

WindTre si è difesa affermando che l’applicazione dell’anticipo del traffico fosse “inevitabile”, e che i piani tariffari creati per ex clienti Tre sono stati pensati secondo le “logiche di sistema applicabili ai clienti del brand unico”. Tuttavia, l’AGCOM ha confermato la multa che ammonta quindi, per l’esattezza, a 1,044 milioni di Euro e dovrà essere pagata entro 30 giorni.

