WindTre: nuove rimodulazioni dal 27 Gennaio 2021, ecco i dettagli

WindTre annuncia oggi una nuova rimodulazione che diventerà operativa a partire dal 27 Gennaio 2021 ed interesserà i clienti con offerta mobile prepagata. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Wind Informa.

L'operatore telefonico, citando un "processo di innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi e migliorare le condizioni riservate ai nostri Clienti", afferma che dal 27 Gennaio 2021 darà maggiore controllo della spese per il traffico internet non incluso nell'offerta.

La novità riguarderà la navigazione internet. Nel momento in cui termineranno i gigabyte presenti nella promozione, gli utenti potranno ottenere 1 GB extra al giorno al costo di 0,99 Euro. WindTre osserva che "il giga è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno in cui è stato erogato; una volta esaurito, la navigazione è bloccata fino al giorno successivo".

L'operatore telefonico osserva anche che nel caso in cui il credito dovesse essere insufficiente per attivare o rinnovare le opzioni attive sulla SIM, fatta eccezione per quelli di roaming, "il traffico incluso non viene sospeso, ma, è disponibile per un 1 giorno solare (fino alle 23.59) al costo di 0,99 euro". Se anche il giorno successivo il credito dovesse essere insufficiente, il traffico sarà disponibile altri due giorni al costo di 0,99 Euro. A partire dal terzo giorno, la SIM resterà attiva ma solo per la ricezione e l'invio di chiamate di emergenza.

"Il costo viene addebitato nella prima ricarica utile, in aggiunta a quello di rinnovo dell’offerta o costo di attivazione. L’anticipo del traffico è disponibile più volte al mese ed è valido per le opzioni che prevedono traffico incluso con addebito su credito residuo attive sulla tua SIM. Per non restare mai senza credito, attiva il servizio Autoricarica dopo la data di modifica" si legge nella nota, in cui WindTre afferma che i clienti interessati riceveranno una comunicazione via SMS.