WindTre, nuove rimodulazioni su rete fissa da Agosto 2021: rincari da 4 Euro

Nuova ondata di rimodulazioni per gli operatori telefonici italiani. Dopo gli annunci di Vodafone, è la volta di WindTre che in giornata odierna ha svelato una nuova serie di rimodulazioni che in alcuni casi porteranno a rincari fino a 4 Euro mensili.

Nello specifico, dal 1 Agosto 2021 è previsto un aumento del costo di alcune offerte di rete fissa che è quantificato tra i 2 ed i 4 Euro al mese IVA inclusa.

WindTre, però, propone anche uno sconto da 2 o 4 Euro al mese sull'acquisto rateizzato di un modem abbinato all'offerta. La riduzione, secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, sarà valida fino al completamento del pagamento per l'acquisto rateizzato del modem.

Al momento la lista delle promozioni che saranno interessate da questi rincari non è nota, ma WindTre giustifica i rincari con la "sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta" e la necessità di "consentire a WindTre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato".

Gli utenti ovviamente saranno informati tramite comunicazione in fattura dell'imminente entrata in vigore della rimodulazione, e come stabilito dal Codice del Consumo sarà anche possibile effettuare il recesso gratuito fino al giorno prima all'entrata in vigore di WindTre. Vi terremo informati non appena saranno disponibili nuove informazioni sulle offerte coinvolte.