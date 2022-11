WindTre, al via le offerte di Natale 2022: smartphone top di gamma e connessione veloce

WindTre annuncia oggi le novità del suo listino natalizio, che propongono una serie di soluzioni all’insegna della tecnologia di ultima generazione ed i migliori smartphone.

Partendo dal listino mobile, di seguito le offerte:

Di Più Lite 5G Christmas Pack & Di Più Full 5G Christmas Pack : in abbinata ad uno smartphone del catalogo WindTre permettono di ottenere il doppio dei Giga previsti nel pacchetto, vale a dire 100 e 200 al posto di 50 e 100, con 5G Priority Pass;

: in abbinata ad uno smartphone del catalogo WindTre permettono di ottenere il doppio dei Giga previsti nel pacchetto, vale a dire 100 e 200 al posto di 50 e 100, con 5G Priority Pass; Christmas Pack Protect Unlimited 5G : a 19,99 Euro al mese offre giga illimitati e la possibilità di scegliere uno smartphone tra cui figura lo Xiaomi Redmi 10 5G a zero Euro in più al mese. WindTre ha anche annunciato che continuano le promozioni del servizio “Reload exChange” che permettono di consegnare lo smartphone usato per accedere ai prodotti di punta di casa Samsung come il Galaxy S22 5G 128Gb o il Galaxy Z Flip4 128GB a 10 e 15 Euro in più al mese;

: a 19,99 Euro al mese offre giga illimitati e la possibilità di scegliere uno smartphone tra cui figura lo Xiaomi Redmi 10 5G a zero Euro in più al mese. WindTre ha anche annunciato che continuano le promozioni del servizio “Reload exChange” che permettono di consegnare lo smartphone usato per accedere ai prodotti di punta di casa Samsung come il Galaxy S22 5G 128Gb o il Galaxy Z Flip4 128GB a 10 e 15 Euro in più al mese; Smart Pack Protect Junior 5G+ 5G, offre 150 Giga in 5G Priority Pass, minuti illimitati, 200 SMS e l’app parental control a 10,99 Euro al mese.

Per quanto riguarda la fibra FTTH, invece, è disponibile la promozione Super Fibra con internet illimitato fino a 2,5 Gigabit e la possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi a 23,99 Euro per i clienti che attivano una nuova offerta mobile, per cui beneficeranno di giga illimitati.