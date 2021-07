WindTre, tutte le offerte di portabilità di luglio 2021: si parte da 7,99 Euro al mese

WindTre nel mese di luglio ha lanciato diverse offerte operator attack accattivanti, tra cui Go 101 Star+ Easy Pay LE. A disposizione dei consumatori, però, ce ne sono molte altre che potrebbero risultare interessanti a seconda delle esigenze personali. Vediamo, dunque, l’elenco completo di quali sono e cosa offrono nel dettaglio.

Ricordiamo, innanzitutto, che queste offerte valgono solo per nuovi clienti WindTre che provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali eccetto per ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, LycaMobile e Spusu. Chiarito questo dettaglio, ecco la lista:

WindTre GO.50 Star+ LE offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di Internet a 7,99 Euro al mese;

offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di Internet a 7,99 Euro al mese; WindTre Go.101 Star+ Easy Pay LE propone minuti illimitati, 200 SMS e 101 Giga di traffico Internet sempre a 7,99 Euro al mese, ma l’addebito verrà effettuato solo tramite Easy Pay, dunque con conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate;

propone minuti illimitati, 200 SMS e 101 Giga di traffico Internet sempre a 7,99 Euro al mese, ma l’addebito verrà effettuato solo tramite Easy Pay, dunque con conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate; WindTre GO.100 SPECIAL+ LE prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga di rete mobile a 9,99 Euro al mese, addebitato come da prassi su credito residuo.

prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga di rete mobile a 9,99 Euro al mese, addebitato come da prassi su credito residuo. WindTre SMART PACK & GO FLASH+ offre minuti illimitati verso tutto, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di rete mobile a 8,99 Euro al mese, con pagamenti da effettuare via Easy Pay e con la scelta di uno smartphone indicato dall’operatore sul listino proposto con questa offerta. In questo caso, sarà necessario un pagamento una tantum di 4,99 Euro all’attivazione per la rateizzazione.

Per i clienti Kena Mobile e LycaMobile che vogliono effettuare la portabilità a WindTre, invece, sono disponibili le seguenti offerte:

WindTre GO 50 Special con minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga a 9,99 Euro al mese;

con minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga a 9,99 Euro al mese; WindTre GO 100 Special Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga a 9,99 Euro al mese ma con addebito Easy Pay;

con minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga a 9,99 Euro al mese ma con addebito Easy Pay; WindTre GO 100 Max offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga a 11,99 Euro al mese con addebito su credito residuo;

offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga a 11,99 Euro al mese con addebito su credito residuo; WindTre SMART PACK & GO ULTRA+ infine propone minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga a 10,99 Euro al mese con addebito su Easy Pay e inclusione nell’offerta di uno smartphone a scelta tra quelli indicati nel listino apposito. Anche qui è necessario un costo una tantum di 4,99 Euro.

Per molte di queste offerte è possibile evitare i costi di attivazione (che vanno da 6,99 Euro a 49,99 Euro) mantenendo l’offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi.

Ricordiamo, infine, che WindTre propone anche l’offerta GO Unlimited Fire+ fino al 31 luglio 2021, pensata per chi vuole una SIM con Giga illimitati e, assieme, la Super Fibra di WindTre per la rete fissa.