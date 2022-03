WindTre che offerte propone per la portabilità? La lista di marzo 2022 con prezzi

Dopo avere visto la lista di offerte Iliad disponibili a marzo 2022, cambiamo operatore e vediamo nel dettaglio le offerte mobili di portabilità firmate WindTre per questo mese. I prezzi, esattamente come il mese scorso, partono da 7,99 Euro al mese.

Basta visitare il sito ufficiale WindTre per capire rapidamente quali sono le promozioni ora disponibili per tutti coloro che vogliono passare da qualsiasi altro operatore rivale a WindTre con una nuova SIM o mantenendo il proprio numero attuale ancora attivo.

Se siete clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce o di altri operatori virtuali minori, queste sono le offerte disponibili:

Go 50 Star Digital da 7,99 Euro al mese , include chiamate senza limiti, 200 SMS e 50 Giga, con attivazione a 4,99 Euro e SIM gratuita;

, include chiamate senza limiti, 200 SMS e 50 Giga, con attivazione a 4,99 Euro e SIM gratuita; Go 101 Star Digital Easy Pay da 7,99 Euro al mese , SIM a costo zero e attivazione a 4,99 Euro + 24 rate da 1,90 Euro incluse nel costo mensile. Il pacchetto si compone di chiamate senza limiti, 200 SMS e 101 Giga ma solo con ricarica tramite carta di credito o conto corrente;

, SIM a costo zero e attivazione a 4,99 Euro + 24 rate da 1,90 Euro incluse nel costo mensile. Il pacchetto si compone di chiamate senza limiti, 200 SMS e 101 Giga ma solo con ricarica tramite carta di credito o conto corrente; Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 Euro al mese include 200 SMS, minuti illimitati e 150 Giga di traffico mobile. La SIM è gratuita, mentre l’attivazione costa 49,99 Euro e viene rateizzata in 24 mensilità con vincolo di permanenza, pena il pagamento della quota mancante al cambio offerta;

include 200 SMS, minuti illimitati e 150 Giga di traffico mobile. La SIM è gratuita, mentre l’attivazione costa 49,99 Euro e viene rateizzata in 24 mensilità con vincolo di permanenza, pena il pagamento della quota mancante al cambio offerta; Go 100 Special Digital da 9,99 Euro al mese, pacchetto con chiamate senza limiti, 200 SMS e 100 Giga. Anche qui la SIM è gratuita, l’attivazione costa invece 4,99 Euro.

Se siete clienti Kena, LycaMobile o di pochi altri operatori, potrete accedere solo a tre piani:

Go 50 Special Digital , identica alla versione Star citata sopra ma a 9,99 Euro al mese con SIM a 10 Euro e attivazione a 6,99 Euro;

, identica alla versione Star citata sopra ma a 9,99 Euro al mese con SIM a 10 Euro e attivazione a 6,99 Euro; Go 100 Special Easy Pay a 9,99 Euro al mese con 200 SMS, chiamate illimitate e 100 Giga, ma con vincolo Easy Pay che richiede la ricarica tramite carta di credito o conto corrente e permanenza per 24 mesi, mentre la SIM costa 10 Euro salvo promozioni;

con 200 SMS, chiamate illimitate e 100 Giga, ma con vincolo Easy Pay che richiede la ricarica tramite carta di credito o conto corrente e permanenza per 24 mesi, mentre la SIM costa 10 Euro salvo promozioni; Go 100 Max Digital, stesso pacchetto dati di Go 100 Special Easy Pay ma senza vincoli e con prezzo pari a 11,99 Euro al mese.

Infine, se siete clienti di operatori diretti rivali come Vodafone e TIM potrete accedere solamente a un piano in due varianti: si tratta di Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese con minuti illimitati, 200 SMS, 50 minuti verso l’estero e 50 Giga di Internet in 5G. Altrimenti, potrete raddoppiare i Giga con Di Più Full 5G Easy Pay, che tuttavia pone il vincolo di permanenza e richiede il pagamento dell’attivazione a rate per 24 mesi, incluse nel prezzo stesso dell’offerta.

Ricordiamo, però, che WindTre ha anche lanciato due ottime offerte da 6,99 Euro al mese in alcune regioni italiane.