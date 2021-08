WindTre, tutte le offerte winback di agosto 2021: si parte da 6,99 Euro al mese

L’offerta WindTre GO 50 Flash Plus LE vista qualche giorno fa è solo una delle diverse proposte dall’operatore telefonico italiano tra i piani winback per ex clienti del brand. Il mese di agosto 2021, infatti, a oggi vede la disponibilità di ben 3 offerte winback differenti a partire da 6,99 Euro al mese: ecco tutti i dettagli.

Partiamo dall’offerta WindTre GO 50 Fire Plus LE, proposta al costo di 6,99 Euro al mese per un bundle con minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di rete mobile in 4G. Segue dunque l’offerta WindTre GO 100 Star Plus LE dal pacchetto simile, eccetto per la presenza di 100 Giga di Internet in 4G, al prezzo di 7,99 Euro al mese. Per quest’offerta specifica si dovrebbe ricevere un SMS simile al seguente: “L’estate è qui! Per te 100 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 19/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100splus/”.

La terza disponibile è la già citata WindTre GO 50 Flash Plus LE che ricordiamo avere minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di Internet, il tutto a 8,99 Euro al mese. In questo caso, l’SMS sarà come segue: “L’estate è qui! 50 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 12/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-50-flash-plus/”.

Di conseguenza, tutti i clienti interessati a queste promozioni dovranno ricevere prima l’SMS da WindTre con indicata la data di scadenza personalizzata, per poi recarsi presso i negozi aderenti. Coloro che non riceveranno alcun messaggio, invece, potranno accedere ad altre offerte WindTre GO direttamente dal sito Web ufficiale del brand.

Intanto, anche la concorrenza ha iniziato a proporre nuove offerte, tra cui i piani di portabilità TIM.