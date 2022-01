WindTre, da oggi arrivano rimodulazioni gennaio 2022: i clienti interessati

WindTre oggi dà il via alla prima fase di rimodulazioni tariffarie per il 2022: come annunciato a inizio dicembre 2021, una serie di clienti selezionati dovrà pagare una quota aggiuntiva sull’offerta mobile a cui sono legati, ottenendo in cambio Giga aggiuntivi per la navigazione su Internet.

Già in occasione dell’annuncio da parte dell’operatore telefonico italiano abbiamo visto che i clienti interessati vedranno l’aggiunta di una certa quota monetaria alla mensilità della rispettiva offerta, senza però specificare la quantità esatta e fissa di Euro in quanto variabile a seconda del piano tariffario soggetto a variazioni. In ogni caso, a questo aumento del contributo mensile viene accompagnato un incremento dei Giga disponibili di 20 Giga o addirittura fino a Giga illimitati. In certi contesti saranno invece i minuti di chiamate a diventare illimitati.

Con l’attivazione delle rimodulazioni, comunicate ancora il mese scorso, diventerà impossibile godere della possibilità di rifiutare il cambio di prezzo tramite l’SMS “NVAR” al 40400, a meno che non siano passati meno di 30 giorni dalla comunicazione delle modifiche tramite SMS da parte dell’operatore. Questa evenienza, tuttavia, si ritiene già trascorsa per tutti i clienti interessati alle dette rimodulazioni. Altrimenti, sarà possibile esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione, a patto che siano trascorsi meno di 60 giorni dalla comunicazione.

Nel mentre, ricordiamo che è possibile accedere a MIA Unlimited x Super Fibra con minuti e Giga illimitati a 3,99 Euro al mese, con l’unico requisito dell’essere già clienti fissi WindTre.