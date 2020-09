WindTre, ottobre 2020 all'insegna delle rimodulazioni: ecco gli interessati

Sarà un ottobre 2020 all'insegna delle rimodulazioni per i clienti WindTre. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, l'operatore telefonico in queste ore sta inviando le comunicazioni via SMS, a seguito dell'annuncio pubblicato sul proprio sito web qualche giorno fa.

Nell'SMS si legge quanto segue: "modifiche contratto: dal 5/10 la tua offerta cambia. Costo 4E/mese con traffico incluso di pari importo, chiamate Naz a 29Ec/min no scatto/risp e tariff a sec, SMS 29Ec, 1GB a 99Ec/giorno. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Maggiori info sul sito WINDTRE menu WINDTRE Informa".

Secondo quanto appreso, dovrebbe trattarsi del terzo scaglione di rimodulazioni dopo quello del 23 Settembre e 28 Settembre. Ad essere impattati saranno gli ex clienti Tre che avevano sottoscritto le seguenti tariffe: ticaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le X-Series, tutte le International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, tutte le Bonus Internet. A queste si aggiungeranno tutte le Raddoppia la Ricarica, le Voce e Video, le All-In International, le Super e le 100 giga mensile, 100 giga super e 5 giga per te.

Un avviso simile era stato inviato da WindTre anche lo scorso Luglio 2020.

Anche voi avete ricevuto l'SMS? Fatecelo sapere tramite i commenti.