WindTre, partono le rimodulazioni: aumenti per alcune offerte dal 13 Luglio

A pochi mesi dal lancio dell'operatore WindTre, frutto dell'unione tra Wind e Tre, arrivano le prime rimodulazioni per gli utenti, che danno il via alla stagione estiva solitamente costellata da rincari da parte degli operatori telefonici. WindTre nelle ultime ore ha già provveduto ad informare alcuni utenti della modifica.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, gli aumenti dovrebbero scattare per gli ex clienti di Wind, che dal 13 Luglio 2020 saranno costretti a sottostare ad un aumento dei costi che in alcuni casi sarebbero arrivati anche a 4 Euro al mese.

WindTre sta già provvedendo ad inviare i classici SMS informativi, per mettere a conoscenza gli utenti del cambio di tariffa e dare loro di recedere gratuitamente, come previsto dal Codice del Consumo, fino a 24 ore prima dell'entrata in vigore. In un messaggio pubblicato da MondoMobileWeb si legge quanto segue: "modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 – Special Edition a causa dell’insostenibilita’ economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/mia-se2 Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso".

La motivazione reale è quindi legata "all'insostenibilità economico dell'utilizzo del tuo attuale piano". Siamo sicuri che gli utenti non apprezzeranno, però.

Di recente WindTre ha ottenuto la promozione da parte di OpenSignal, che l'ha etichettato come migliore operatore del nostro paese.