WindTre passa all'attacco: Go 100 Fire è la nuova offerta telefonica da non perdere

Se da una parte TIM a maggio ha lanciato l’offerta winback Special 70 per chi volesse cambiare operatore a partire da qualsiasi altro nome sul mercato italiano, ora la rivale WindTre ha lanciato una nuova offensiva con lo stesso intento: ecco l’offerta GO 100 Fire da 6,99 Euro al mese, un piano winback decisamente da non perdere!

Come abbiamo già spiegato in altri contesti, purtroppo questa ottima proposta da parte di WindTre è disponibile solamente per ex clienti selezionati che, proprio in queste ore, stanno ricevendo il seguente SMS: “STREPITOSO! Se non l’hai ancora fatto passa a WINDTRE con 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 6.99E/mese! Attiva entro il 26/5 nei nostri negozi. Attivazione 6,99E. e SIM GRATIS! Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100fp”.

Per accettare l’offerta, come chiarito dal messaggio, gli ex clienti WindTre dovranno recarsi presso uno dei negozi fisici aderenti all’iniziativa e pagare il contributo di 6,99 Euro una tantum per accedere a GO 100 Fire. Il piano tariffario prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, assieme a 200 SMS verso numeri nazionali e 100 Giga di Internet compresi nel bundle. Per il roaming, i minuti restano illimitati (restando in un uso corretto e in buona fede) e il traffico dati ha un tetto massimo di Giga utilizzabili. La SIM in sé, infine, non costa nulla.

A proposito di WindTre, la società ha esteso la copertura della fibra FTTH arrivando fino a Foligno, sempre grazie alla linea Gigabit di Open Fiber.