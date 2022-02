WindTre pensa all'Ucraina: chiamate gratis verso numeri Ukraine Kyivstar

Nella giornata di oggi non c’è stata solo la dichiarazione di Fastweb relativa a messaggi e chiamate gratuite verso l’Ucraina fino a nuova comunicazione. La stessa iniziativa l’ha seguita anche un altro operatore: WindTre offrirà le chiamate mobili dall’Italia verso i numeri di Ukraine Kyivstar.

La nota dell’azienda è la seguente: “WINDTRE vicina ai propri clienti di nazionalità ucraina, con un piccolo gesto, permette loro di continuare a comunicare con familiari e amici in questa situazione di emergenza. L’azienda mette a disposizione minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar, per i clienti consumer, da oggi e fino al 6 marzo 2022. Le persone interessate dall’iniziativa saranno avvisate tramite un SMS che conferma l’attivazione del beneficio. I clienti che lo richiederanno potranno comunque essere inclusi, chiamando il 159”.

È pertanto chiaro l’intento dell’operatore telefonico italiano: fino al 6 marzo 2022 sarà possibile effettuare chiamate a costo zero con qualsiasi numero WindTre, ma verso solamente i numeri dell’operatore Ukraine Kyivstar. In maniera analoga, Iliad ha ridotto notevolmente la tariffa voce a consumo verso l’Ucraina fino al 30 aprile 2022, come confermato consentendo di effettuare chiamate verso fissi e mobili spendendo solamente 21 centesimi al minuto. Insomma, sempre più operatori italiani si stanno muovendo con iniziative pensate per tutti coloro che hanno amici, parenti o persone care sul territorio ucraino.