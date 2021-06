WindTre porta la fibra FTTH in tre città della Campania: ecco quali

WindTre annuncia oggi l'estensione della disponibilità per la fibra FTTH ad 1 Gigabit in Campania, con l'arrivo in tre nuove città della regione del Centro-Sud. Si tratta di Battipaglia, Castellammare di Stabia e Nola, dove è possibile sottoscrivere le offerte per internet ultraveloce.

È infatti disponibile l'offerta "Super Fibra" che garantisce navigazione illimitata alla velocità di 1 Gbps, il nuovo modem WiFi 6 di ultima generazione che dà la possibilità di connettere fino a 120dispositivi contemporaneamente. L'attivazione è inclusa e prevede anche Giga illimitati attivi per tutti gli smartphone della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime.

Gianluca Corti di WindTre ha spiegato che “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Campania garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali” conclude Corti.

Per tutte le informazioni sulla differenza tra FTTH ed FTTC, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato su queste pagine qualche settimana fa.