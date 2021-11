WindTre si prepara al Natale: arrivano le promo Christmas Edition, da 9,99 Euro al mese

Non c’è solo CoopVoce a pensare al Natale regalando 30 Euro di credito con certe offerte mobili. Anche l’operatore nazionale WindTre passa all’attacco con le nuove offerte Christmas Edition a partire da oggi, 22 novembre 2021. Ecco di quali si tratta, i loro rispettivi costi mensili, dettagli sull’attivazione e sulla durata.

Come ripreso da MondoMobileWeb, WindTre per tutte queste offerte – disponibili teoricamente fino al 16 gennaio del 2022 – garantirà la dotazione di un numero maggiore di Giga per navigare sia in 4G che in 5G, anche se quest’ultima tecnologia sarà disponibile soltanto per certi piani.

Si parte dalla offerta principale Di Più Full 5G Easy Pay Christmas Edition con minuti di chiamate illimitati verso tutti, 50 minuti verso destinazioni estere selezionate, 200 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico anche in 5G al posto di 100 Giga. Il prezzo è pari a 14,99 Euro al mese con addebito Easy Pay e l’offerta sarà disponibile anche per coloro che sono già clienti WindTre, ma con necessità di pagare 19,99 Euro di attivazione con vincolo di permanenza per 24 mesi. Altrimenti, il costo ammonterà a 49,99 Euro.

L’offerta Junior Crew Christmas Edition, invece, prevede minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero nazionale, 200 SMS verso tutti e 120 Giga in 4G e 4.5G a 9,99 Euro al mese. Questo piano sarà attivabile soltanto da nuovi clienti Under 18 e avrà un costo di attivazione pari a 6,99 Euro.

Non mancano poi Young+ 5G Easy Pay con 150 Giga in 5G, minuti e SMS senza limiti a 14,99 Euro al mese con addebito Easy Pay; e Junior+ Easy Pay con 100 Giga di traffico internet in 4.5G, 200 SMS, minuti illimitati e prezzo di 9,99 Euro al mese con pagamento Easy Pay.

Sempre a proposito di WindTre, si segnala che il 5G TTD è arrivato in Calabria coprendo sempre più comuni.