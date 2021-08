WindTre, prezzi e dettagli delle offerte telefoniche disponibili fino al 19 settembre 2021

Nel corso di questo mese abbiamo visto quali sono le offerte winback WindTre disponibili, ma ora è giunto il momento di dare un’occhiata a tutti i piani tariffari disponibili fino al 19 settembre 2021, tra cui alcune promozioni anche con Giga illimitati di Internet in rete 5G: ecco tutti i dettagli da sapere.

Secondo quanto ripreso da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico italiano da oggi e fino alla suddetta data manterrà attive le seguenti offerte: Medium 5G Limited Edition, Large 5G Limited Edition, XLarge 5G Limited Edition e Unlimited 5G, assieme alle rispettive varianti in 4G. Ognuna di esse sarà disponibile sia nel formato con addebito su credito residuo che nel formato con pagamento automatico Easy Pay.

Vediamo ora cosa offrono una per una:

Medium 5G Limited Edition con Easy Pay offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso numeri nazionali e 50 Giga di Internet anche in 5G a 12,99 Euro al mese;

offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso numeri nazionali e 50 Giga di Internet anche in 5G a 12,99 Euro al mese; Medium Limited Edition offre sempre minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, ma 25 Giga di traffico mobile in 4G, sempre a 12,99 Euro al mese;

offre sempre minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, ma 25 Giga di traffico mobile in 4G, sempre a 12,99 Euro al mese; Large 5G Limited Edition con Easy Pay costa 14,99 Euro al mese e include minuti illimitati verso qualsiasi numero, 200 SMS e 70 Giga di rete mobile in 5G;

costa 14,99 Euro al mese e include minuti illimitati verso qualsiasi numero, 200 SMS e 70 Giga di rete mobile in 5G; Large Limited Edition costa sempre 14,99 Euro al mese e comprende minuti di chiamate illimitati, 200 SMS e 35 Giga di rete mobile in 4G;

costa sempre 14,99 Euro al mese e comprende minuti di chiamate illimitati, 200 SMS e 35 Giga di rete mobile in 4G; XLarge 5G Limited Edition con Easy Pay costa 16,99 Euro al mese e offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti di chiamate internazionali verso fisso e mobile da un numero selezionato di paesi (tra cui Austria, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti), 200 SMS e giga illimitati in 5G per i primi tre mesi dall’attivazione, mentre poi diventano 100 Giga al mese in 5G;

costa 16,99 Euro al mese e offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti di chiamate internazionali verso fisso e mobile da un numero selezionato di paesi (tra cui Austria, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti), 200 SMS e giga illimitati in 5G per i primi tre mesi dall’attivazione, mentre poi diventano 100 Giga al mese in 5G; XLarge 5G Limited Edition senza Easy Pay mantiene lo stesso costo e lo stesso pacchetto, eccetto per 60 Giga di traffico mobile in 5G;

senza Easy Pay mantiene lo stesso costo e lo stesso pacchetto, eccetto per 60 Giga di traffico mobile in 5G; Unlimited 5G con Easy Pay costa 29,99 Euro al mese e comprende minuti di chiamate illimitati, 200 minuti di chiamate internazionali, 200 SMS verso tutti e Giga illimitati fino in 5G.

I costi di attivazione sono pari a 6,99 Euro in caso di addebito su credito residuo, ma vengono azzerati nel caso di attivazioni online; per le offerte Easy Pay il costo è pari sempre a 6,99 Euro, ma solo in caso di permanenza in WindTre per almeno 24 mesi, altrimenti verranno addebitati altri 43 Euro in caso di recesso anticipato.

Ricordiamo in conclusione che è attivo anche uno sconto su Super Internet Casa Easy Pay, offerta per la rete fissa FWA.