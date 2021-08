WindTre, nuovo prezzo per l'offerta Super Fibra in convergenza: tutti i dettagli

Oltre alla promozione “Limited Edition” per TIM Super Base Mega e Fibra, sul mercato italiano attualmente ci sono ulteriori novità in merito alle offerte del momento per la rete fissa. Tra le ultime figura in particolare il cambio di prezzo per WindTre Super Fibra in convergenza: vediamo tutti i dettagli di questa modifica.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’offerta Super Fibra dell’operatore italiano WindTre è disponibile a 22,99 Euro al mese con modem Wi-Fi 6 e attivazione inclusa, e permette di ottenere internet illimitato anche in tecnologia FTTH. Questa iniziativa sarà disponibile solo per alcuni clienti WindTre lato mobile a partire da oggi, mercoledì 18 agosto 2021; i già clienti, invece, potranno attivare la medesima offerta ottenendo 12 mesi di Amazon Prime.

Scendendo nello specifico, l’offerta Super Fibra include il costo del modem nelle prime 48 rate mensili e, per gli utenti che necessitano dell’attivazione in aree bianche in convergenza, il costo verrà aumentato a 24,99 Euro anziché 22,99 Euro al mese in quanto alla rata verrà aggiunta la quota mensile necessaria per pagare il primo allaccio, dal costo pari a 99 Euro.

Per quanto riguarda le chiamate fisse, esse risultano a consumo e richiedono il pagamento di solamente 0,23 Euro allo scatto alla risposta, mentre il costo al minuto è pari a 0 Euro; se lo si desidera, però, è possibile aggiungere l’opzione Voce Unlimited per avere chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, pagando la quota aggiuntiva di 3 Euro al mese. Come se non bastasse, WindTre Super Fibra permette di ottenere Giga illimitati in convergenza su massimo 3 SIM WindTre il cui contratto è intestato alla medesima persona indicata per la rete fissa.

A proposito di WindTre, recentemente abbiamo visto tutte le offerte winback di agosto 2021 per ex clienti.