WindTre, problemi oggi 2 Agosto 2023: segnalati disservizi con rete mobile e fissa

Problemi con WindTre oggi 2 Agosto 2023. Come riportato dalla pagina Downdetector di WindTre, infatti, dalle 10 di questa mattina si è registrato un picco di segnalazioni di disservizi con la rete fissa e mobile.

Nella fattispecie, come si può vedere nella pagina, la maggior parte dei clienti segnala disservizi con la rete mobile, ma non mancano anche le segnalazioni di problematiche con la rete fissa e totali blackout.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, le segnalazioni hanno sfondato quota 300, con un dato in continuo incremento.

Al momento non è chiara la ragione del disservizio, che non sembra essere localizzato in una singola zona ma da varie parti del nostro paese. Le segnalazioni infatti arrivano da Torino, Milano, Verona, Venezia, Parma, Bologna, Livorno, Arezzo, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Bari e Catanzaro, a dimostrazione di problemi diffusi su tutto il territorio italiano.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli extra: provvederemo ad aggiornarla nel minor tempo possibile non appena emergeranno ulteriori dettagli.



Nella giornata di ieri anche le banche hanno attraversato una giornata non facile. Quest'oggi è emerso che gli hacker di NoName hanno preso di mira 16 siti web italiani in risposta alla posizione del Governo Italiano sul conflitto in Ucraina.