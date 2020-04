WindTre: problemi alla rete in tutta Italia oggi 20 Aprile

Non si apre nel migliore dei modi la settimana per WindTre. Da qualche minuto infatti sul sito web Down Detector e sui vari social si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano gravi disservizi con la rete del nuovo operatore telefonico.

Come si può vedere sulla pagina DownDetector, le segnalazioni abbracciano tutto lo Stivale, in particolar modo il nord e centro Italia.

Su Twitter sotto l'hashtag #WindTre si moltiplicano le lamentele di clienti che non riescono ad accedere alla rete dati. In Lombardia, sostiene un utente, non sarebbe nemmeno possibile agganciare la rete 4G.

Un utente di Bari afferma che "WindTre è in down da oltre due ore", a dimostrazione del fatto che i disservizi non sono cominciati da poco ma già dalle prime ore del mattino. Rapporti analoghi arrivano anche da Vicenza, Napoli, Milano e varie parti del Bel Paese.

Da parte del customer care almeno al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale e non è chiara la natura del problema, ma dal momento che riguarda tanti utenti è facile prevedere una risoluzione celere, anche alla luce della crescente necessità della rete causata dalla quarantena.



