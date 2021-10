WindTre propone ai clienti Di Più Full 5G Easy Pay: 100 Giga 5G a 14,99 Euro al mese

WindTre torna a proporre nuove offerte tramite SMS promozionali dedicati. Nello specifico, da oggi, 12 ottobre 2021, l’operatore telefonico sta invitando clienti selezionati ad attivare Di Più Full 5G Easy Pay, piano da 14,99 Euro al mese con 100 Giga in 5G nel pacchetto e molto altro.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’SMS in questione dovrebbe risultare simile a quello che segue: “LEGGIMI! Ti abbiamo riservato in negozio fino al 30/10 la SIM aggiuntiva WINDTRE con la NUOVA offerta: Minuti Illimitati 200SMS e 100 GIGA in 5G a 14,99€/mese. Addebito su metodo di pagamento. SIM 10€+attivazione 6,99€ se attiva 24mesi. Info su windtre.it/dpf5g”.

Tutti i dettagli da sapere sono evidenti: Di Più Full 5G Easy Pay è un pacchetto che include minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e nazionale, assieme a 200 SMS verso tutti e 100 Giga in 5G all’inizialmente detto prezzo mensile di 14,99 Euro. Nel bundle figurano, inoltre, 50 minuti di chiamate verso destinazioni estere selezionate (come Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Olanda, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) e assistenza tecnica dedicata al 159. Non mancano poi 8,2 Giga mensili di traffico dati in Roaming UE.

L’attivazione sarà effettuabile presso un negozio WindTre e costerà 6,99 Euro anziché 49,99 Euro, ma con vincolo di permanenza per 24 mesi. L’offerta Di Più Full 5G Easy Pay ha date di scadenza personalizzate a seconda di quando il cliente riceverà l’SMS, mentre la campagna in sé durerà fino al 2 novembre 2021.

Recentemente anche altri operatori sono passati all’attacco: per esempio, Vodafone ha lanciato Special Minuti 50 Giga, offerta di portabilità da 9,99 Euro al mese.