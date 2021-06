WindTre propone nuova offerta per ex clienti 3 con Giga illimitati per tre mesi

Dopo il lancio della promozione estiva “Unlimited Giga”, WindTre ha deciso di allargare l’iniziativa ai già clienti della ex 3 Italia a un prezzo particolarmente vantaggioso: questa promozione specifica si chiama dunque Unlimited Giga Boom Promo e da oggi, 25 giugno 2021, viene proposta ad alcuni clienti selezionati.

Come segnalato da alcuni utenti ai colleghi di MondoMobileWeb, WindTre ha iniziato a inviare il seguente SMS ad alcuni clienti che risultavano nel database della ex 3: “Vivi un’ ESTATE illimitata con WINDTRE! Per te GIGA illimitati per 90 giorni a 21,99 euro anziché 24,99 euro. Per attivare rispondi BOOMGIGA fino al 29 giugno 2021. L’offerta si disattiva senza costi al termine dei 90 giorni. Info su windtre.it/unl”.

Se quindi la promozione Unlimited Giga viene riservata ai clienti WindTre iscritti dopo la fusione dei due brand o già iscritti quando Wind era ancora separata a un prezzo complessivo pari a 24,99 Euro, Unlimited Giga Boom Promo viene proposta solamente a già clienti ex 3 Italia a 21,99 Euro. La promo potrà essere attivata via SMS alla sua ricezione o, in alternativa, tramite app WindTre, call center o presso i negozi dell’operatore telefonico italiano.

Ricordiamo che il costo una tantum dovrà essere pagato tramite credito residuo o addebito sul metodo di pagamento già in uso, e che l’offerta verrà disattivata in automatico e senza costi aggiuntivi al termine dei 90 giorni di validità.

A proposito di WindTre, per quanto riguarda la sezione rete fissa la società sta portando la fibra FTTH in tre città della Campania.