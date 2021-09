WindTre vi fa provare un mese di 5G a costo zero: i dettagli della nuova offerta

WindTre annuncia oggi il lancio di una nuova promozione che consente di provare la "Rete Top Quality" di WindTre gratis e senza vincoli per il primo mese. L'offerta è rivolta ai nuovi clienti che possono attivare un'offerta di telefonia mobile in 5G per poi scegliere liberamente entro il termine del periodo di prova se confermarla o recedere.

Questa nuova iniziativa, che può essere sottoscritta nei negozi WindTre, permette di scegliere tra le opzioni "Di Più Lite 5G", "Di Più Full 5G", "Young 5G" e "Call Your Country Premium" senza alcun costo iniziale per la prima mensilità del canone, per l'attivazione e per la SIM. Durante il primo mese gli utenti potranno decidere di interrompere il servizio in qualsiasi momento direttamente dall'app di WindTre. Solo al termine del periodo di prova gli utenti saranno in grado di scegliere se pagare la propria offerta o meno.

“Con questa soluzione, i nuovi clienti potranno apprezzare ‘sul campo’ le caratteristiche e i vantaggi della nostra ‘Top Quality Network’, un’infrastruttura all’avanguardia frutto di importanti e continui investimenti”, dichiara Tommaso Vitali, Brand&B2C Marketing Director di WindTre. “In questo modo, la nostra azienda scommette sull’affidabilità e sulle elevate prestazioni della propria rete, un asset d’eccellenza che ha già convinto milioni di persone a scegliere i servizi WindTre”.

Di recente, WindTre ha espanso la copertura del 5G TDD ed ha lanciato la nuova offerta winback WindTre Go 100 Special+.