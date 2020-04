WindTre regala 100 Giga o 1000 minuti ad alcuni utenti: ecco come funziona

Abbiamo già parlato su queste pagine dell'iniziativa di WindTre che regala 100 Giga di connessione dati. Si tratta di un omaggio pensato per garantire alle persone di poter navigare sul Web anche in questo complesso periodo di quarantena. Tuttavia, nelle ultime ore alcuni utenti stanno ricevendo anche un altro regalo.

Infatti, recentemente abbiamo ricevuto un SMS di WindTre, che ci ha fatto sapere che siamo idonei per accedere a 100 Giga o 1000 minuti gratuiti. Non si tratta, dunque, della stessa iniziativa di qualche giorno fa, visto che in quell'occasione si parlava di altre scadenze e non erano presenti i minuti. In ogni caso, anche questa volta, per poter accedere all'omaggio, è necessario aver ricevuto sul proprio numero un messaggio da parte dell'operatore.

Come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, nell'SMS che abbiamo ricevuto si legge: "Un regalo per essere più vicini. In questo momento di difficoltà vogliamo migliorare le tue giornate con il supporto della tecnologia. Anche se resti a casa hai la possibilità di rimanere in contatto con chi vuoi, senza costi aggiuntivi, per una settimana scegliendo tra 1000 Minuti e 100 GIGA. Per attivarli invia un SMS al 40400 entro il 30/04 con scritto GIGA OMAGGIO per aggiungere gratis 100 GIGA, oppure MINUTI OMAGGIO per aggiungere gratis 1000 Minuti".

Abbiamo scelto di attivare i Giga e, dopo aver inviato l'apposito messaggio, ci è bastato attendere qualche ora affinché l'omaggio fosse effettivamente attivato. "L'opzione 100 GIGA è attiva. Si disattiverà automaticamente tra 7 giorni. Non sono disponibili GIGA in roaming UE. Per maggiori informazioni vai sull'APP WINDTRE", si legge nell'SMS di conferma.