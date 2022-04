WindTre regala 50 Giga di rete mobile per 6 mesi ad alcuni clienti: attenti agli SMS!

WindTre è tornata all’attacco con un’iniziativa piacevole per i già clienti: fino al 9 maggio 2022 l’operatore italiano regalerà un pacchetto con 50 Giga al mese di Internet per 6 mesi ad alcuni consumatori che già possiedono una SIM WindTre. Vediamo assieme i dettagli noti di questa promozione speciale.

Come segnalato anche da MondoMobileWeb, i clienti invitati ad attivare questo bundle gratuito per la rete mobile non sono effettivamente noti: WindTre, difatti, avrebbe avviato questa campagna promozionale nelle ultime ore senza specificare il target interessato. Tutto ciò che è noto agli utenti è che la promozione diventerà disponibile esclusivamente in seguito alla ricezione di un SMS informativo o di una notifica dall’applicazione ufficiale dell’operatore dove, visitando la sezione dedicata alle offerte speciali personalizzate, si troverà proprio una voce inedita dedicata.

Questi 50 Giga verranno aggiunti alla offerta attiva sulla SIM ogni mese e senza costi aggiuntivi, e si disattiveranno una volta trascorsi sei mesi dall’attivazione. La data di scadenza indicata in apertura, 9 maggio 2022, è in realtà indicativa e potrebbe variare a seconda del periodo di ricezione del messaggio o della notifica. Avvisiamo i clienti prossimi a viaggiare in Europa, però, che questi Giga aggiuntivi in regalo non aumenteranno il traffico dati utilizzabile in Roaming sul territorio dell’UE.

A metà mese abbiamo invece visto la lista di offerte WindTre disponibili ad aprile 2022, pensate per coloro che vogliono effettuare la portabilità verso tale operatore telefonico.