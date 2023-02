WindTre regala Giga illimitati in Italia ad alcuni clienti: attenti agli SMS!

Per compensare agli aumenti delle tariffe per certe offerte mobili, WindTre ha pensato di regalare ad alcuni già clienti Giga illimitati per un mese. In questi giorni di metà febbraio alcuni consumatori potrebbero ricevere un SMS speciale che conferma l’attivazione gratuita di questa promozione.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico arancione ha avviato una campagna informativa via messaggi per una serie non specifica di clienti che hanno offerte voce e dati attive da meno di sei mesi. Il messaggio dovrebbe essere simile al seguente, con date di validità della promozione variabili a seconda del giorno di ricezione: “Gentile Cliente, WINDTRE aumenta i GIGA inclusi nella tua offerta, senza costi aggiuntivi! I tuoi GIGA diventano ILLIMITATI con velocità massima 10Mbps a partire dal rinnovo successivo al 15/02/23. Tornerai automaticamente alle tue attuali condizioni dal rinnovo dopo il 15/03/23”.

Si capisce immediatamente, dunque, che questa iniziativa consente ai clienti selezionati di godere di internet mobile illimitato a massimo 10 Mbps per un mese. Naturalmente, con “illimitati” va inteso un utilizzo conforme ai principi di buon senso e correttezza: superando di cinque volte il consumo medio dei clienti con una offerta omologa, pari a 550 Giga al mese, si riceverà infatti una riduzione di banda a 640 Kbps per evitare problemi tecnici legati alle performance della rete nazionale.

