WindTre regala Giga illimitati per Natale ad alcuni clienti: attenti agli SMS

Dopo avere trattato pochi giorni fa le offerte WindTre di dicembre 2022 per portabilità, torniamo dal detto operatore telefonico per una iniziativa promozionale dedicata ad alcuni già clienti, attivabile per un periodo di tempo limitato: si tratta di Giga illimitati a costo zero per Natale, con solamente un limite di velocità in download.

Attenti agli SMS in arrivo, poiché queste feste potrebbero rivelarsi più dolci del previsto: come ripreso da MondoMobileWeb, WindTre ha avviato una campagna informativa tramite SMS che avvisa i clienti interessati dell’attivazione automatica di questo bundle Internet illimitato. Nello specifico, l’operatore sta inviando un messaggio simile al seguente: “Per queste feste, WINDTRE aumenta i Giga inclusi nella tua offerta, senza costi aggiuntivi! I tuoi GIGA diventano ILLIMITATI con velocità massimo 10 Mbps a partire dal rinnovo successivo al 13 dicembre 2022. Tornerai automaticamente alle attuali condizioni dal rinnovo dopo il 13 gennaio 2023”.

In altri casi le date riportate sono differenti, ma il succo è lo stesso: per le settimane pre-natalizie e, potenzialmente, fino alla fine del mese di gennaio sarà possibile navigare illimitatamente – o meglio, rispettando le norme di buon uso e restando sotto al limite di 550 Giga al mese – a massimo 10 Mbps in download.

Ricordiamo dunque che l’attivazione avviene automaticamente una volta ricevuto l’SMS e che l’offerta speciale si disattiverà automaticamente nella data indicata da WindTre. Non essendo chiaro quali clienti riceveranno il testo informativo, l’unico modo per sapere se si è coinvolti nell’iniziativa è attendere il messaggio stesso.

Parlando sempre di offerte telefoniche di Natale, rammentiamo che il secondo brand consumer di WindTre ha una promozione speciale in corso: Very Mobile regala 100 Giga per un mese ai nuovi clienti.