WindTre regala giga illimitati per il weekend del 1 Maggio 2022: gli utenti coinvolti

A poche ore dalla presentazione del nuovo bracciale con Comarch, WindTre ha comunicato ad alcuni clienti mobili che in occasione del weekend del 1 Maggio 2022 regalerà giga illimitati.

Nel messaggio di testo, riportato dai colleghi di MondoMobileWeb si legge quanto segue: “WINDTRE ti da’ DI PIU’! Per te che sei un cliente speciale, in regalo un weekend di GIGA ILLIMITATI GRATIS! Senza costi aggiuntivi, i tuoi GIGA saranno illimitati fino alla mezzanotte di domenica e l’utilizzo non consumera’ il traffico dati compreso nella tua offerta. Riceverai un SMS di avvenuta attivazione. La promozione si disattiva automaticamente, dettagli su App WINDTRE.”

Non è chiaro quali siano i clienti selezionati che potranno godere di questo privilegio: l’attivazione però sarà automatica ed avverrà domani, 29 Aprile 2022, e si disattiverà domenica 1 Maggio 2022 alle 23:59, salvo proroghe. Gli utenti dal loro canto non dovranno fare nulla e saranno informati direttamente via SMS. Nessuna informazione sui requisiti: secondo MondoMobileWeb però rientreranno nella promozione alcuni clienti “alto spendenti”, che quindi hanno promozioni dai prezzi più elevati rispetto a quelle classiche. Non è da escludere che si tratti di utenti con attive offerte più vecchie, ma al momento non abbiamo conferme in merito e qualora dovessero emergere ulteriori informazioni non esiteremo a riportarle.