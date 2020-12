WindTre regala una giornata di giga illimitati a tutti domenica 6 Dicembre

WindTre ha annunciato che domenica 6 Dicembre 2020 regalerà agli utenti una giornata di internet illimitato a tutti. Si tratta di un regalo che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti, riservato però ai clienti privati mobili con piani che includono voce e dati.

WindTre ha spiegato che la promozione sarà valida in tutta Italia e verrà attivata automaticamente, senza bisogno di fare nulla. L'operatore telefonico ha affermato che l'iniziativa è pensata per far sentire più vicine le persone e ridurre le distanze, in linea con il posizionamento Human Network Builder.

L'iniziativa sarà al centro di uno spot tv e di una campagna promozionale on air da oggi 3 Dicembre. Tutte le informazioni saranno disponibili anche sul sito web di WindTre e sull'applicazione ufficiale.

WindTre di recente è stato eletto miglior operatore telefonico di Novembre, con premi in 4 categorie su 7 (Video Experience, Download Speed Experience, Upload Speed Experience e 4G Coverage Experience).

Non è chiaro se WindTre abbia intenzione di lanciare anche altre promozioni o meno in occasione del periodo di Natale.



Cosa ne pensate di questo regalo? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti. In passato anche altri operatori telefonici hanno proposto promozioni di questo tipo per un periodo di tempo limitato, e non è da escludere che possano fare lo stesso anche quest'anno.