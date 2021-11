WindTre regala un weekend di internet illimitato a tutti: i dettagli dell'offerta

WindTre ha annunciato che il 13 e 14 Novembre i propri clienti privati potranno navigare gratis dallo smartphone senza consumare i Giga inclusi nell'offerta. L'operatore telefonico, infatti, ha deciso di mettere a disposizione la possibilità di utilizzare la "Rete Top Quality" senza limiti.

Un regalo che, anche quest’anno, WindTre ha scelto di fare ai propri clienti privati, con piani che includono voce e dati, "a conferma della costante attenzione verso la customer base, con soluzioni pensate per dare sempre ‘Di Più’ in termini di esperienza d’uso e per ridurre le distanze tra le persone" sottolinea nel comunicato.

La promozione sarà valida in tutta Italia e si attiverà automaticamente: agli utenti non sarà richiesto alcun passaggio nè per l'attivazione, tanto meno per la disattivazione.

Qualche ora fa abbiamo parlato dell'estensione della copertura del 5G TDD di WindTre, che sta portando la propria rete ultraveloce in quasi tutte le regioni del nostro Stivale. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, WindTre starebbe proponendo nuovamente Go 100 Star+, l'offerta che include 100 gigabyte di traffico in 4G, chiamate illimitate e ben 200 SMS verso tutti a 7,99 Euro al mese. La promozione sarebbe disponibile per coloro che effettuano la portabilità entro il 21 Novembre 2021, ma è confinata agli ex clienti.