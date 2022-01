WindTre rilancia Di Più Full 5G Easy Pay con 100 Giga in 5G, da 14,99 euro al mese

La promozione Di Più Full 5G Easy Pay Christmas Edition lanciata a novembre da WindTre ha raggiunto in queste ore la sua conclusione, lasciando dunque spazio al ritorno di Di Più Full 5G Easy Pay da 14,99 Euro al mese e con accesso alla rete 5G, ma con meno Giga disponibili sul pacchetto. Vediamo nel dettaglio cosa include.

Come ripreso da MondoMobileWeb, Di Più Full 5G Easy Pay è un’offerta operativa con addebito su carta di credito o conto corrente e contiene minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero italiano, 50 minuti al mese verso destinazioni estere selezionate (tra cui Austria, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti), 200 SMS verso tutti e 100 Giga di Internet ogni mese anche in 5G.

L’attivazione richiederà il pagamento di 49,99 Euro al mese una tantum, oppure 6,99 Euro più 24 rate mensili da 1,80 Euro, dove queste ultime verranno incluse nella quota fissata a 14,99 Euro al mese. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà pagare la parte restante per mancata permanenza. In caso di utilizzo dell’intero pacchetto dati disponibile prima del rinnovo, il sistema attiverà automaticamente il piano New Basic con 0,29 Euro per SMS e 0,99 Euro per 1 Giga di traffico al giorno. In Roaming UE, invece, saranno disponibili 9,9 Giga al mese.

Al contempo è di nuovo disponibile GO 100 Fire+ per ex clienti selezionati, con prezzo fissato a 6,99 Euro al mese.