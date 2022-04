WindTre rilancia GO 101 Fire+ Easy Pay: 101 Giga a 6,99 Euro al mese, ma attenzione

In seguito all’annuncio dell’estensione della fibra FTTH WindTre in Puglia, l’operatore italiano ha rilanciato sul fronte mobile l’offerta GO 101 Fire+ Easy Pay da 6,99 Euro al mese con un pacchetto dati decisamente competitivo, ma attenzione ai vincoli posti dalla tipologia di pagamento.

Venendo ai dettagli della promozione in questione, il pacchetto è composto da 200 SMS verso qualsiasi numero nazionale, chiamate illimitate verso tutti e ben 101 Giga di Internet mobile su rete 4G, al detto prezzo di 6,99 Euro al mese. Tuttavia, il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite pagamento automatico Easy Pay su carta di credito o conto corrente.

Questo vincolo poneanche che l’offerta rimanga attiva per 24 mesi, pena il pagamento forzato dei 49,99 Euro di attivazione previsti da WindTre e normalmente scalati sotto forma di rata mensile con le 24 mensilità dette. In caso di recesso anticipato, allora il cliente dovrà pagare la quota restante sempre a rate o in unica soluzione.

Il meccanismo extrasoglia prevede che, in caso di superamento delle quote fissate, gli SMS costino 0,29 Euro l’uno, mentre la rete mobile costerà 0,99 Euro per 1 Giga al giorno. In caso di consumo completo, allora la navigazione verrà bloccata fino al giorno successivo.

