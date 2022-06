WindTre rilancia offerta da 100 GB a 6,99 Euro al mese, come attivarla

Dopo avere aggiornato a metà maggio le offerte MIA Unlimited con 5G senza limiti, WindTre passa di nuovo all’attacco cercando di convincere alcuni ex clienti a tornare verso l’operatore con l’offerta winback GO 100 Fire+ FMC da 6,99 Euro al mese. Com’è composto il pacchetto dati?

I nostri lettori più attenti si saranno già accorti che questa promozione winback è già stata analizzata lo scorso maggio in occasione dell’ultima campagna SMS; tuttavia, WindTre sembra avere in programma il suo ritorno pure per il mese di giugno.

Come ripreso da MondoMobileWeb, dunque, gli ex clienti selezionati riceveranno un messaggio come il seguente: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E nei nostri negozi entro il 13/06. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100fpfmc”. Si evince quindi che il bundle dati include 200 SMS verso qualsiasi numero mobile, chiamate illimitate verso tutti e 100 Giga di Internet in 4G alla detta cifra di 6,99 Euro al mese, con attivazione e SIM a costo zero.

Una volta ricevuto l’SMS sarà sufficiente recarsi presso negozi WindTre e acquistare una nuova SIM in portabilità per accedere alla offerta GO 100 Fire+ FMC. La data di scadenza dell’iniziativa indicata nel messaggio varierà per ogni singolo cliente a seconda del giorno in cui lo riceverà.

Proprio nella giornata di oggi abbiamo anche trattato l’iniziativa Very Mobile con buono Amazon in regalo in caso di portabilità.