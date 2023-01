WindTre rilancia offerta da 6,99 euro al mese con 100 Giga, ma attenzione

Conosciamo già le offerte di portabilità WindTre di questo mese, ma attenzione alle iniziative speciali proposte tramite SMS a clienti attuali ed ex clienti. Proprio in queste ore è infatti ritornata Go 100 Fire+ da 6,99 euro al mese, piano che resterà disponibile fino a fine gennaio.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico italiano ha deciso di riproporre la detta offerta mobile tramite SMS ad alcuni ex clienti, e il messaggio è simile al seguente: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 10E in negozio entro il 27/01. Costi e privacy su windtre.it/go100fplus”.

Dal testo è facile intuire cosa include questa offerta: Go Fire 100+ si compone di chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 200 SMS verso tutti e 100 Giga su rete 4G. L’attivazione può essere effettuata solo da chi riceve l’SMS sopra riportato, il costo di attivazione è di 10 euro per la SIM – salvo promozioni locali – e la data di scadenza è fissata al 27 gennaio. Quest’ultima potrebbe però variare a seconda del periodo di ricezione del messaggio stesso.

Facciamo presente, infine, che l’offerta winback Go 100 Fire+ rientra tra i piani soggetti all’adeguamento dei prezzi all’inflazione da gennaio 2024. Attenzione, pertanto, a questo dettaglio.