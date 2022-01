WindTre rilancia offerta Family Limited Edition: giga illimitati a 6,99 Euro al mese

WindTre continua a rilasciare nuove offerte telefoniche mobili per i suoi clienti. Dopo il rilancio di Di Più Full 5G Easy Pay visto ieri, l’operatore italiano torna all’attacco con la promozione convergente Family Limited Edition con un pacchetto dai Giga illimitati alla sorprendente cifra di 6,99 Euro al mese. Ecco come accedervi.

Trattandosi di una iniziativa convergente, per ottenere la SIM sarà necessario avere attiva o in attivazione anche una rete fissa WindTre sulla stessa anagrafica, come ad esempio WindTre Super Fibra da 22,99 Euro al mese. Soddisfatti questi requisiti, allora l’operatore concederà l’attivazione di Family Limited Edition da 6,99 Euro al mese.

Ma cosa include questa offerta, esattamente? Nel caso di addebito su credito residuo, allora WindTre consentirà l’utilizzo mensile di minuti di chiamate illimitati, 200 SMS e Giga illimitati di Internet fino al 4.5G. Altrimenti, in caso di addebito automatico su carta di credito, conto corrente o carte Conto abilitate, ovvero con Easy Pay attivo, sarà possibile ottenere lo stesso pacchetto ma con Internet anche in 5G.

Il procedimento per ottenere tutto ciò è semplice: effettuare innanzitutto la sottoscrizione di un’offerta mobile assieme al fisso, per poi richiedere a WindTre l’attivazione dell’offerta Family in qualsiasi momento sulla medesima scheda SIM.

Chi invece vorrà tornare a WindTre potrà optare per l’offerta winback Go 100 Fire+ disponibile da qualche giorno.