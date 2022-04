WindTre rilancia offerta con Giga illimitati a 4,99 Euro al mese per ex clienti

A qualche giorno dal rilancio dell’offerta GO 101 Fire+ Easy Pay da 6,99 Euro al mese, WindTre ha lanciato la promozione combinata Convergenza Special Promo Yellow che consente di attivare l’offerta mobile Go Unlimited Lite+ a 4,99 euro al mese con un pacchetto dati particolarmente interessante.

Come ripreso da MondoMobileWeb, questa promozione lanciata oggi, 12 aprile 2022, consentirà ad alcuni ex clienti WindTre legati in passato alla rete mobile di recarsi presso un punto vendita dell’operatore italiano e accedere a un piano di convergenza piuttosto conveniente. Per farlo, però, sarà prima necessario ricevere l’SMS della campagna informativa.

L’iniziativa in questione prevede quindi l’attivazione di GO Unlimited Lite+ con chiamate illimitate, 200 SMS verso tutti e 50 Giga in 4G a 4,99 Euro al mese o, in alternativa di GO Unlimited Lite+ Easy Pay da 4,99 Euro al mese con il doppio dei Giga ma con addebito su carta di credito o conto corrente. In caso di attivazione con Convergenza Special Promo Yellow, ovverosia assieme alla linea WindTre Super Fibra da 19,99 Euro al mese, i due piani mobili si trasformeranno in una variante con Giga illimitati per la rete mobile. In altre parole, attivando entrambe le offerte per rete fissa e telefonia mobile otterrete importanti vantaggi lato navigazione in Internet.

Nel caso in cui vi interessi particolarmente la proposta GO Unlimited Lite+ Easy Pay, riteniamo importante farvi notare che, come per tutte le altre offerte Easy Pay, l’attivazione di 49,99 Euro verrà rateizzata in 24 mensilità incluse nella tariffa base dell’offerta stessa; si pone così un vincolo di permanenza di 24 mesi, pena la necessità di pagare la parte restante in unica soluzione o a rate in seguito al recesso anticipato.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo analizzato nel dettaglio le offerte Very Mobile disponibili ad aprile 2022.