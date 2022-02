WindTre rilancia offerta mobile con Giga illimitati a 3,99 Euro al mese, ma attenzione!

Dopo avere rilanciato l’offerta mobile WindTre GO 100 Fire+ FMC per ex clienti selezionati, l’operatore telefonico italiano torna a proporre una delle offerte più interessanti del suo portfolio: si tratta di MIA Unlimited x Super Fibra, piano convergente a partire da 3,99 Euro al mese con Giga illimitati.

Già in altre occasioni abbiamo spiegato il suo funzionamento e chi può beneficiarvi: si tratta di un pacchetto dedicato esclusivamente a clienti WindTre per la rete fissa selezionati dall’operatore stesso, contenente 100 SMS verso tutti, chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale e Giga illimitati per la navigazione a Internet in 4G. MIA Unlimited x Super Fibra è attivabile a 0 Euro su nuovo numero o tramite portabilità.

Come specificato anche da MondoMobileWeb, l’offerta verrà proposta a prezzi che partiranno da 3,99 Euro al mese, passando per altre tariffe mensili come 4,99 Euro o 6,99 Euro, con addebito nella fattura della linea fissa in seguito all’attivazione. Tutto ciò che servirà per attivare tale pacchetto sarà attendere la e-mail dedicata e poi recarsi presso un negozio WindTre affinché lo staff possa procedere.

Purtroppo allo stato attuale è impossibile trovare offerte simili, con traffico Internet illimitato a prezzi stracciati, senza il vincolo della convergenza tra piano fisso e mobile; in altre parole, offerte come MIA Unlimited x Super Fibra sono l’unico modo per risparmiare quantità importanti di denaro sulla SIM.

