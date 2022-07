WindTre rimodula ancora: da Settembre 2022 aumenti di 2,50 euro per alcune offerte

A pochi giorni dalla notizia secondo cui WindTre vorrebbe introdurre delle rimodulazioni automatiche sulla base dell’inflazione, l’operatore telefonico ha comunicato nella sezione “WindTre Informa” che dal 1 Settembre 2022 il prezzo mensile di alcune offerte aumenterà di 2,50 Euro.

L’operatore telefonico, come stabilito dal codice delle comunicazioni, provvederà ad inviare agli utenti interessati un’apposita notifica ed un SMS per informarli della variazione contrattuale. Ad essere coinvolti saranno alcuni clienti WindTre con offerte mobile prepagate, ma almeno allo stato attuale la lista delle promozioni che verranno rimodulate non è nota. La cosa nota è che coloro che saranno rimodulati riceveranno un incremento del bundle mensile di Giga che passerà da 50 ad “illimitati”.

WindTre spiega che la rimodulazione gli consente di investire “di continuo nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce”, ma è anche legata ad “esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati”.

Chiaramente è possibile effettuare il recesso gratuito fino alle 24 ore precedenti all’entrata in vigore della rimodulazione attraverso i metodi che saranno resi noti direttamente da WindTre: PEC, raccomandata A/R e telefonicamente. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle offerte interessate dai rincari.